Профессионально собираем мебель ИКЕА в Москве и Московской области
Профессионально собираем мебель ИКЕА в Москве и Московской области
Почему стоит обратиться именно к нам?
Без выходных
Работаем каждый день, включая выходные и праздничные дни
Без выходных
Работаем каждый день, включая выходные и праздничные дни
Весь спектр услуг
Можем собрать любую мебель ИКЕА от табуретки до кухни. У нас есть весь необходимый инструмент и опыт
Весь спектр услуг
Можем собрать любую мебель ИКЕА от табуретки до кухни. У нас есть весь необходимый инструмент и опыт
Команда профессионалов
Работаем с мастерами со стажем от 4х лет
Команда профессионалов
Работаем с мастерами со стажем от 4х лет
Обширная география
Собираем мебель по всей Москве и МО
Обширная география
Собираем мебель по всей Москве и МО
На все работы предоставляем гарантию 1 год. Гарантия от ИКЕА также сохраняется.
Пять причин, почему клиенты выбирают нас
За годы работы мы скопили большой опыт по сборке мебели ИКЕА.
Наши специалисты могут собрать любую мебель ИКЕА. Для нас нет разницы сборка это кухни ИКЕА или сборка шкафа, соберем и установим все на высшем уровне.
В услугу входит:
Галерея наших работ
Кухня МЕТОД
Стоимость работ - 9000 руб
Время сборки - 1 день
Шкаф ПАКС
Стоимость работ - 6500 руб
Время сборки - 5 часов
Кухня МЕТОД
Стоимость работ - 20000 руб
Время сборки - 2 дня
Комбинация стелажей БИЛЛИ
Стоимость работ - 1800 руб
Время сборки - 1,5 часа
Доп. секция кухни МЕТОД
Стоимость работ - 4000 руб
Время сборки - 4 часа
Комбинация стелажей КАЛЛАКС
Стоимость работ - 3500 руб
Время сборки - 2,5 часа
Шкаф ПАКС
Стоимость работ - 2500 руб
Время сборки - 2 часа
Кухня МЕТОД
Стоимость работ - 11000 руб
Время сборки - 1 день
Что говорят наши клиенты
Каждый отзыв был записан с согласия клиента и не был обменен на какое-либо преимущество
Мы и это можем!
Если по приезду домой вы поняли, что забыли что-то купить в IKEA, мы можем привезти товары из магазина и собрать их. Данная услуга оплачивается отдельно. Стоимость - 9% от суммы чека, но не меньше 900 рублей.
Более 5 лет на рынке
Профессионально собираем мебель ИКЕА в Москве и Московской области
Галерея наших работ
Кухня МЕТОД
Стоимость работ - 9000 руб
Время сборки - 1 день
Шкаф ПАКС
Стоимость работ - 6500 руб
Время сборки - 5 часов
Комбинация стелажей КАЛЛАКС
Стоимость работ - 3500 руб
Время сборки - 2,5 часа
Комбинация стелажей БИЛЛИ
Стоимость работ - 1800 руб
Время сборки - 1,5 часа
Кухня МЕТОД
Стоимость работ - 20000 руб
Время сборки - 2 дня
Кухня МЕТОД
Стоимость работ - 11000 руб
Время сборки - 1 день
Стол Микке
Стоимость работ - 1800 руб
Время сборки - 30 минут
Шкаф-купе ПАКС
Стоимость работ - 2500 руб
Время сборки - 2 часа
Доп. секция кухни МЕТОД
Стоимость работ - 4000 руб
Время сборки - 4 часа
Кухня МЕТОД
Стоимость работ - 15000 руб
Время сборки - 1 день
Кухня МЕТОД
Стоимость работ - 5000 руб
Время сборки - 4 часа
Кухня МЕТОД
Стоимость работ - 15000 руб
Время сборки - 1 день
Что говорят наши клиенты