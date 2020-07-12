За годы работы мы скопили большой опыт по сборке мебели ИКЕА.



Наши специалисты могут собрать любую мебель ИКЕА. Для нас нет разницы сборка это кухни ИКЕА или сборка шкафа, соберем и установим все на высшем уровне.



В услугу входит:

- Выезд мастера (по Москве)

- Сборка мебели

- Монтаж к стене

- Вынос упаковки из квартиры