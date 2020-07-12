mail@sborkaikea.ru
+7 (499) 404-07-96
с 9:00 до 22:00
mail@sborkaikea.ru
+7 (499) 404-07-96
с 9:00 до 22:00

Профессионально собираем мебель ИКЕА в Москве и Московской области

Профессионально собираем мебель ИКЕА в Москве и Московской области

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Почему стоит обратиться именно к нам?

Без выходных

Работаем каждый день, включая выходные и праздничные дни

Без выходных
Работаем каждый день, включая выходные и праздничные дни

Весь спектр услуг

Можем собрать любую мебель ИКЕА от табуретки до кухни. У нас есть весь необходимый инструмент и опыт

Весь спектр услуг
Можем собрать любую мебель ИКЕА от табуретки до кухни. У нас есть весь необходимый инструмент и опыт

Команда профессионалов

Работаем с мастерами со стажем от 4х лет

Команда профессионалов
Работаем с мастерами со стажем от 4х лет

Обширная география

Собираем мебель по всей Москве и МО

Обширная география
Собираем мебель по всей Москве и МО

Гарантия


На все работы предоставляем гарантию 1 год. Гарантия от ИКЕА также сохраняется.

Гарантия
На все работы предоставляем гарантию 1 год. Гарантия от ИКЕА также сохраняется.

Пять причин, почему клиенты выбирают нас

 

За годы работы мы скопили большой опыт по сборке мебели ИКЕА.

Наши специалисты могут собрать любую мебель ИКЕА. Для нас нет разницы сборка это кухни ИКЕА или сборка шкафа, соберем и установим все на высшем уровне.

В услугу входит: 

- Выезд мастера (по Москве)
- Сборка мебели
- Монтаж к стене
- Вынос упаковки из квартиры
 

Галерея наших работ

Кухня МЕТОД

Стоимость работ - 9000 руб
Время сборки - 1 день

Шкаф ПАКС

Стоимость работ - 6500 руб
Время сборки - 5 часов

Кухня МЕТОД

Стоимость работ - 20000 руб
Время сборки - 2 дня

Комбинация стелажей БИЛЛИ

Стоимость работ - 1800 руб
Время сборки - 1,5 часа

Доп. секция кухни МЕТОД

Стоимость работ - 4000 руб
Время сборки - 4 часа

Комбинация стелажей КАЛЛАКС

Стоимость работ - 3500 руб
Время сборки - 2,5 часа

Шкаф ПАКС

Стоимость работ - 2500 руб
Время сборки - 2 часа

Кухня МЕТОД

Стоимость работ - 11000 руб
Время сборки - 1 день

 
Хотите узнать стоимость сборки вашей мебели?
Просто оставьте свои контактные данные, мы свяжемся с вами и сообщим стоимость работ

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Рассчитайте стоимость сборки мебели самостоятельно

Что говорят наши клиенты

Каждый отзыв был записан с согласия клиента и не был обменен на какое-либо преимущество

 

ДОСТАВКА ИЗ ИКЕА


Мы и это можем!

Если по приезду домой вы поняли, что забыли что-то купить в IKEA, мы можем привезти товары из магазина и собрать их. Данная услуга оплачивается отдельно. Стоимость - 9% от суммы чека, но не меньше 900 рублей.

Заказать доставку
При заказе доставки товара и его сборки вы получите скидку на услуги в размере 300 рублей

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Более 5 лет на рынке

Профессионально собираем мебель ИКЕА в Москве и Московской области